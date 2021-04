Marco Antônio bateu a falta que originou o gol de Ênio e ainda fez o gol da virada alvinegra Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/04/2021 11:05

Rio - Pelo objetivo. Fora do G4 do Campeonato Carioca desde a 3ª rodada, o Botafogo pode retornar ao pelotão de frente do Estadual caso vença a Portuguesa neste domingo, às 17h, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, em duelo válido pela 8ª rodada.

A Portuguesa, 3ª colocada com 13 pontos, e Botafogo, 6º com 10, fazem um confronto direto pelo G4. O Alvinegro, contudo, não ultrapassa a Lusa nesta rodada nem mesmo se vencer a partida, já que a equipe da Ilha do Governador tem duas vitórias a mais - e este é o principal critério de desempate.



Para chegar ao G4, o Botafogo precisa, é claro, fazer sua parte: superar a Lusa, mas também torcer por tropeços de Madureira, que enfrenta o Flamengo às 21h deste domingo, e Fluminense, que mede forças com o Macaé às 21h35 de segunda-feira.



O Madureira é o atual 4º colocado, com 11 pontos. O Fluminense, logo atrás, tem 10 pontos - assim como o Botafogo -, mas está na frente do Alvinegro por ter uma vitória a mais.



Com a Taça Guanabara chegando na reta final, o Botafogo precisa se mexer para assegurar um lugar entre os quatro melhores da competição. Desta vez, terá mais um confronto direto para tal.