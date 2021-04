A manchete de 1966 destacou a vitória da Lusa sobre o Botafogo Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 04/04/2021 14:02 | Atualizado 04/04/2021 14:03

Após bater dois clubes grandes (Vasco e Fluminense) e ostentar a terceira colocação na Taça Guanabara, a Portuguesa tem mais um desafio neste domingo, às 17h, no Giulite Coutinho, pela oitava rodada: quebrar um jejum que já dura 55 anos.

A última vitória da Portuguesa-RJ diante do Botafogo aconteceu em 11 de setembro de 1966. Na ocasião, no estádio Luso-Brasileiro, o time lusitano venceu o alvinegro de Manga, Sicupira, Fifi e Gerônimo por 3 a 0, com gols de Marques, Lazinho e Mário Breves (de pênalti). No confronto entres equipes, a Lusa conseguiu vencer ainda em mais duas oportunidades.

Publicidade

Em 1963, uma vitória por 1 a 0, nas Laranjeiras, com gol de Zeica. Neste dia, Nilton Santos e Jairzinho jogaram pelo Botafogo. E também em 1955, uma nova vitória por 1 a 0, com Garrincha, que anos mais tarde jogou na Lusa, e Nilton Santos em campo pelo lado do Botafogo.



Nos últimos anos, Botafogo e Portuguesa tem realizado jogos parelhos. Em 2020, já em pandemia, as equipes empataram sem gols no Luso-Brasileiro, em um jogo que a Lusa precisava vencer para avançar de fase e a vitória escapou por pouco. Em 2018, um empate por 2 a 2, no Estádio Nilton Santos, onde a Lusa chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate no fim. No entanto, para o jogo deste domingo, a Portuguesa vem motivada e aposta no sistema defensivo que, até o momento, foi vazado apenas duas vezes, sendo um gol de pênalti e outro de bola parada.



Publicidade

O zagueiro Diego Guerra, que atuou em todas as partidas da Lusa na competição, ressaltou a importância do trabalho no dia a dia para que os resultados dentro de campo correspondessem.



"Temos um time bastante qualificado e nosso primeiro objetivo sempre é a vitória a todo custo. Mas, é claro, que para a gente que atua na parte defensiva, esses números são ótimos e mostram que estamos no caminho certo. Importante destacar que a defesa não são apenas os zagueiros, laterais e o goleiro, mas sim começa lá na frente com todos os jogadores envolvidos para que a gente roube a bola e consiga devolver rapidamente ao companheiro mais bem colocado para iniciar a construção da jogada - comenta Guerra, que está no clube desde 2019."

Publicidade

A equipe da Ilha do Governador está confiante no sonho de garantir uma vaga nas semifinais do Cariocão, feito que seria histórico para o clube. Além disso, em caso de vitória contra o Botafogo logo maos, a Lusa já iguala a maior campanha de sua história conquistada no Campeonato Carioca de 2018, quando a equipe somou 16 pontos e ficou na sexta colocação.

Publicidade

Publicidade