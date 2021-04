Gilvan, zagueiro do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 19:54

Rio - O zagueiro Gilvan não gostou nada da postura do Botafogo no empate em 1 a 1 com a Portuguesa, na tarde deste domingo, no Giulitte Coutinho. Após a partida, ele fez um duro desabafo sobre a postura do time, que saiu na frente com um gol relâmpago, mas cedeu o empate, mesmo jogando com a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo.

"O Botafogo não jogou, pelo amor de Deus. Estivemos com um a mais o tempo todo e não conseguíamos jogar, o adversário impondo o jogo contra nós… Não pode isso. Falei contra o Nova Iguaçu que precisávamos evoluir e melhorar muito, e não foi à toa. Vamos trabalhar, temos a semana aberta para melhorar. Desse jeito não dá, viemos aqui para conquistas e dessa forma não está certo. Temos que nos impor mais e trabalhar forte", disse Gilvan à Botafogo TV.

O Botafogo volta a campo no próximo fim de semana, contra o Volta Redonda. O horário e local ainda não foram confirmados.