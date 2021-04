Marcelo Chamusca admite que time precisa melhorar Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/04/2021 11:15

Mal começou a temporada e o torcedor do Botafogo já vê uma repetição de 2020 que preocupa: a grande quantidade de empates. Com o 1 a 1 com a Portuguesa no domingo pelo Campeonato Carioca, o Glorioso já soma cinco em nove partidas. O que gera o sinal de alerta.

Em que pese ser apenas o início de temporada de uma equipe em formação, os tropeços em sequência incomodam o torcedor e também o técnico Marcelo Chamusca.



"Eu tenho que estar preocupado. Eu não jogo para empatar, e sim para ganhar. E trabalho o tempo todo com os jogadores dentro dessa perspectiva, da importância dos três pontos em cada jogo. Mas não estamos conseguindo por uma série de motivos. Aí eu estou inserido em vários aspectos, por ser o treinador e tenho responsabilidade. É claro que fico preocupado. Mas com a melhora na parte física, com entrosamento melhor da equipe, podemos vencer os jogos, que é a vontade de todos", afirmou.



Contra a Portuguesa, além do empate, o desempenho do Botafogo foi outro ponto preocupante. Ainda mais porque o time jogou com um a mais e ainda assim sofreu um gol. Por isso, Chamusca acredita que o segundo tempo da partida foi um dos piores sob seu comando, assim como a primeira etapa contra o Flamengo. O treinador reclamou da falta de tempo para ajustar a sua equipe e conta com a semana livre para apresentar melhoras.



"O cenário ideal para um treinador que chega em uma equipe é ter tempo para implementar o seu modelo de jogo e construir a sua mecânica. O que acontece é que isso está acontecendo em um campeonato oficial. E não existe prazo determinado para a equipe encaixar. Mas quando eu aceitei trabalhar no Botafogo eu sabia dessa possibilidade. Então, estou aqui e assumo minha responsabilidade. Agora vamos ter uma semana cheia e depois temos mais três jogos. É trabalhar para termos não só uma melhor performance, mas também um melhor resultado", completou.