Por Lance

Publicado 08/04/2021 18:17

Botafogo e Athletico Paranaense ainda buscam um acordo quanto Matheus Babi. Com tudo certo envolvendo o Serra Macaense, clube que detém os direitos econômicos do atleta, o Furacão, agora, precisa ter um sinal verde por parte do Alvinegro, time pelo qual o atacante está emprestado até dezembro de 2021, o que ainda não aconteceu.



Como o LANCE! adiantou na última quarta-feira, a negociação passa por um período complicado porque Athletico Paranaense e Botafogo não chegaram a uma conclusão sobre os valores. Com o Furacão e o Serra Macaense, tudo certo: haverá o pagamento de 1 milhão de euros (R$ 8 milhões, na cotação atual).



O Botafogo pediu R$ 3 milhões e 5% dos direitos de uma futura venda de Matheus Babi para o Athletico, que ofereceu apenas o valor de transferência, sem a porcentagem. O Alvinegro recusou os números apresentados pelo Furacão, o que explica a negociação ter entrado em compasso de espera.



Dirigentes de Athletico e Botafogo continuarão conversando nesta quinta-feira e nos próximos dias para chegar a um denominador comum e um aperto de mãos, que concretizaria a ida de Matheus Babi ao Furacão. O Serra Macaense monitora a situação e torce para um desfecho positivo.