Publicado 15/04/2021 20:41

Rio - Se a situação financeira do Botafogo não é boa, pode ficar um pouco pior nos próximos dias. De acordo com o portal 'Esporte News Mundo', a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) acionou o clube na Justiça cobrando uma dívida de R$ 17.029,76 referente a multas por propagandas irregulares de eventos no Estádio Nilton Santos.

A Comlurb recolheu provas e imagens de cartazes espalhados em muros espalhados pela cidade, o que infringe o artigo 110 da Lei Municipal de Limpeza Urbana. A cobrança é referente a 39 autos de infração não pagos pelo Botafogo. A ação foi impetrada nesta quarta-feira e corre na 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJTR).