Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 21:30

Rio - Mesmo com desempenho ruim no Campeonato Carioca e a recente eliminação na Copa do Brasil para o ABC, o técnico Marcelo Chamusca não está ameaçado no comando técnico do Botafogo. De acordo com o 'Uol', o treinador é bem avaliado no clube e tem confiança da diretoria alvinegra para seguir com o planejamento da temporada na Série B.

Chamusca chegou ao clube no início da temporada e já é alvo de críticas da torcida, principalmente pelo excesso de empates. A queda precoce na Copa do Brasil fez o clube deixar de ganhar R$ 1,7 milhão. Para seguir sonhando com vaga nas semifinais do Carioca precisa vencer os próximos dois jogos e torcer por tropeços de Fluminense e Portuguesa.