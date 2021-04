Rafael Moura Rosiron Rodrigues / Goiás

Publicado 16/04/2021 11:30 | Atualizado 16/04/2021 11:33

Rio - Em busca de contratações para reforçar a equipe para a Série B, o Botafogo definiu um centroavante como prioridade, após a saída de Matheus Babi. Nomes vem sendo ventilados no Glorioso e um velho conhecido do futebol carioca pode pintar. Trata-se do atacante Rafael Moura, ex-Fluminense. As informações são do portal "globoesporte.com".

Na última temporada, Rafael Moura defendeu o Goiás. O jogador, de 37 anos, fez 12 gols em 47 partidas pelo Esmeraldino. Além dele, outro atleta que esteve no clube goiano é tratado como opção pelo Glorioso: o atacante Fernandão, de 34 anos.



Rafael Moura teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Corinthians, Atlético-MG, Internacional. Pelo Fluminense, o jogador teve duas passagens: uma em 2007 e outra em 2011 e 2012. Ele fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil em 2007 e do Brasileiro em 2012, ambos pelo Tricolor.

Além de Rafael Moura e Fernandão, outros experientes atacantes estão sendo ventilados. Anselmo Ramón, da Chapecoense, que tem 32 anos apareceu como primeira opção. Agora, cresce o interesse em Hernane Brocador, ex-Flamengo e que está no Sport, de 35 anos.