Navarro. Botafogo x Portuguesa RJ pelo Campeonato Carioca no Estadio Giulite Coutinho. 04 de Abril de 2021, Mesquita, Edson Passos, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 20:29

Rio - Se a situação do Botafogo não é boa neste início de temporada, ficou pior nessa reta final de Campeonato Carioca. O Núcleo de Saúde e Performance do Alvinegro informou que os atletas Matheus Frizzo e Rafael Navarro não estarão à disposição de Marcelo Chamusca no clássico contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, às 16h.

O atacante Rafael Navarro, que já havia desfalcado a equipe contra o ABC, segue o tratamento de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Já Matheus Frizzo não poderá entrar em campo por conta do protocolo de concussão e ficará em observação para os próximos jogos. O atleta bateu forte a cabeça em duelo contra o time potiguar na Copa do Brasil.