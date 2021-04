Chamusca. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 30 de Marco de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Rio - Com poupas opções no mercado, o Botafogo está com dificuldades para contratar um centroavante desde a saída de Matheus Babi para o Athletico-PR. De acordo com o FogãoNET, Fernandão, Rafael Moura, Anselmo Ramon, Alef Manga e Hernane Brocador foram sondados pelo Glorioso.

Apesar do interesse, é improvável que a alguma negociação seja concretizada. O principal deles é o lado financeiro. Não há condição orçamentária, por exemplo, para pagamento de multas rescisórias elevadas.

Dessa forma, a diretoria do Botafogo continua analisando oportunidades no mercado antes do início da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, previsto para 28 de maio.