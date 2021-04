Rafael Moura Rosiron Rodrigues / Goiás

Publicado 17/04/2021 12:37

Rio - De olho no mercado após a venda de Matheus Babi, o Botafogo sonda atacantes do futebol brasileiro e sul-americano. De acordo com o site "Torcedores.com", Rafael Moura foi oferecido ao Glorioso e estaria disposto a reduzir o salário para fechar o negócio.

Além de Rafael Moura, o atacante Fernandão, que também defendeu o Goiás na última temporada, foi oferecido pelo empresário Eduardo Uram.

Aos 38 anos, Rafael Moura marcou 24 gols em 68 jogos nas duas últimas temporadas pelo Goiás. Já Fernandão, completou 34 anos no último mês e aguarda a resolução de seu caso de doping. O atacante balançou as redes duas vezes em 24 partidas pelo Goiás em 2020.