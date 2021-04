Marcelo Chamusca Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 20:07

Rio - O Botafogo perdeu qualquer chance de se classificar às semifinais do Campeonato Carioca com a derrota para o Fluminense por 1 a 0 neste sábado, no Maracanã. Após a partida, o técnico Marcelo Chamusca reclamou da tabela feita pela Ferj, mas admitiu que seu trabalho não vem apresentando bons resultados.

"Antes de analisar o jogo, gostaria de pontuar uma situação que é muito inerente, até pelo momento. Nós jogamos quarta-feira, pela Copa do Brasil, em Natal. Voltamos na quinta e marcaram o nosso jogo para sábado. Queria parabenizar quem fez a tabela, porque é genial. 72h e a gente cruzou o país e voltou, sem ter tempo de treinar e nem de recuperar. Já é a segunda vez, também aconteceu contra o Bangu, e coloca os atletas em risco", disse Chamusca.

"O meu trabalho, em termos de resultado, é ruim. A gente tinha objetivos, e eu não entreguei esses objetivos, que era classificar entre os quatro no Estadual e passar na Copa do Brasil. Alguns jogos, jogamos melhor. Em outros não fomos tão bem. Nos clássicos, contra o Vasco fomos merecedores de mais. O Flamengo mereceu o resultado. Hoje, a gente teve muita dificuldade e o Fluminense se aproveitou na bola parada. Não estou contente, muito pelo contrário. Mas estou disposto, junto da diretoria, de melhorar para colocar uma equipe mais consistente para vencer os jogos", concluiu.