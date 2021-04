Chamusca: atenção com defesa Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 15:36

Rio - A pressão sobre o Botafogo aumentou de vez com as eliminações na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca. Em depoimento à Botafogo TV neste domingo, o diretor de futebol do clube, Eduardo Freeland, admitiu que há insatisfação com os resultados, mas demonstrou apoio ao trabalho do técnico Marcelo Chamusca.

"Há uma grande insatisfação com os resultados. A exemplo de vocês, nós também estamos muito inconformados com os resultados que tivemos até o momento. Foi falado desde o início de que o trabalho seria de médio a longo prazo, mas é claro que o Botafogo nos exige resultado. Sabemos o momento que estamos vivendo e aonde queremos chegar. Nosso objetivo desde o início da temporada era a Série B e o acesso à Série A, é para isso que trabalhamos. Há cobranças internas, nossa equipe de profissionais se cobra demais", disse Freeland.



"A equipe do Chamusa se entrega muito, tem uma qualidade de trabalho quando se tem tempo. Os jogadores que estão chegando precisam de tempo de adaptação. É claro que alguns já demonstraram suas qualidades, outros estão em fase de adaptação, de condicionamento físico", completou.