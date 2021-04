Rafael Moura Rosiron Rodrigues / Goiás

Publicado 19/04/2021 12:32

Rio - O atacante Rafael Moura, de 37 anos, é um dos nomes que o Botafogo observa na busca da contratação de um centroavante para a disputa da Série B. E parece que para acertar com o Glorioso, o jogador preferiu recusar sondagens de clubes que vão disputar a Libertadores.

De acordo com o site "Torcedores.com", o atacante recebeu sondagens de dois clubes que vão disputar a Copa Libertadores: Deportivo Táchira, da Venezuela, e The Strongest, da Bolívia. No entanto, ele quer seguir no futebol brasileiro e nem ouviu as propostas.

O Botafogo estaria conversando com o empresário do jogador, Francis Mello. O clube e o staff de Rafael Moura estão no começo das negociações e, segundo uma pessoa ligada ao jogador, não há conversas no momento com nenhuma outra equipe.



No Goiás, Rafael Moura teria um salário em torno de R$ 100 mil, o que é considerado elevado para os atuais padrões do Botafogo. Na última temporada, o experiente jogador fez 12 gols em 41 jogos pelo Esmeraldino.