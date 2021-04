Luiz Otavio: volante teve atuação discreta Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/04/2021

Rio - Com a missão de enxugar despesas e melhorar a situação financeira, o Botafogo já se desfez de alguns atletas nas últimas semanas, e segundo o portal 'Globoesporte.com', mais dois jogadores devem deixar o clube. Com contrato até o final de maio, Luiz Otávio e Rickson não devem permanecer na equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ainda de acordo com o portal, o Alvinegro terá conversas com os dois atletas durante a semana, para reavaliar a situação dos jogadores. No último domingo, Eduardo Freeland, diretor de futebol do clube, afirmou que já diminuiu R$ 1,5 milhão da folha salarial da equipe. Barrandeguy, Kevin, Cascardo, Rhuan, Davi Araújo e Lecaros também não devem ficar para a temporada.