Presidente do Botafogo, Durcesio Mello tem tarefa complicada Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 19:21

Rio - Apesar das inúmeras contratações para a temporada, o Botafogo segue em busca de mais atletas para reforçar a equipe de Marcelo Chamusca. De acordo com o portal 'Esporte News Mundo', o Alvinegro está próximo de acertar com o volante Mauro Silva, da Portuguesa-RJ. O atleta tem sido um dos destaques da equipe insulana no Campeonato Carioca.

Contudo, além do Botafogo, outros dois clubes também estão de olho no jogador: Chapecoense e Goiás. Com contrato com a Portuguesa até o dia 2 de maio, Mauro Silva sairia de graça para qualquer outra equipe após esta data. O meio-campista também já somou passagem por Quissamã, Bangu, Bonsucesso e CSA, e marcou dois gols neste estadual.