Chamusca e Freeland. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 23 de Janeiro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. Vítor Silva/Botafogo

Por Lance

Publicado 22/04/2021 20:34

Rio - Eliminado do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, o Botafogo vive um momento conturbado antes do início da Série B do Brasileiro. Diante desse cenário, o jornalista Mauro Leão analisou a situação do clube. Mauro questionou a tardia busca por reforços, uma vez que, segundo ele, pelo que o alvinegro vem apresentando, é um candidato a não permanência na Série B. Ainda sobre o Botafogo, criticou a saída de Babi.

- Os dirigentes do Botafogo chegaram à conclusão que o time precisa de quatro reforços. Mas agora que chegaram a essa conclusão? Depois que foi eliminado vergonhosamente da Copa do Brasil para o ABC e desse Campeonato Estadual sem vergonha, com nível baixíssimo? Agora que esses malucos chegaram à essa conclusão. Na cabeça deles, só precisa de reforço na defesa, no meio e no ataque. Ou seja, precisa de um time todo. Querem lateral-direito, zagueiro, volante, apoiador que faça a ligação e um centroavante - ponderou.



- Já fizeram 12 contratações, estamos em abril, o Botafogo vai estrear dia 28 ou 29 de maio, com o que tem deve rezar para não cair para a Terceira. O que o time demonstrou é vergonhoso, não tem uma luzinha no fim do túnel. Desses 12, se jogar no liquidificador, com muito boa vontade, tem um ou dois jogadores que prestam. Lógico que isso é empresário metendo essas malas no Botafogo – criticou o jornalista do "Canal do Leão"



Por fim, ainda abordou a saída do atacante Matheus Babi, superestimado em sua visão, negociado com o Athletico-PR. De acordo com o jornalista, o jogador poderia ser útil para a sequência da temporada. No momento, o Botafogo conta com dois centroavantes da base, Matheus Nascimento e Rafael Navarro são os mais constantes na equipe titular.



- Para ver onde o Botafogo chegou, o Matheus Babi que não joga nada está fazendo falta. Não poderia ter trocado ou negociado com o Fluminense pegando alguns jogadores que o clube ofereceu? Aquela molecada da base joga no Botafogo mole, escolhe camisa. O Botafogo preferiu ganhar um trocadinho - reclamou.



- Estamos em abril, o técnico não apresentou nada. Quando tem time ruim na mão, tem que ter uma baita de uma preparação física. Porque aí o cara que é ruim vai correr dobrado ou por três, compensar a parte física, chegar junto, ter estrutura para marcar. O time do Botafogo corre? Não, cansa. Estão festejando que economizaram R$ 1,5 milhão na folha salarial, mas e aí? Vai cair para a Terceira? Com esse time não sobe - concluiu Mauro Leão.