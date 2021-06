Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/06/2021

Rio - Desde 2019 na tentativa e construção de um projeto para transformar o Botafogo em clube-empresa, o Alvinegro aposta agora na ideia de Gustavo Magalhães e na aprovação do Projeto de Lei que autoriza tal mudança da estrutura dos clubes, já aprovado no Senado e que agora será repassado à Câmara dos Deputados. Em entrevista à "Rádio Senado", o presidente Durcesio Mello avaliou a situação como "bem adiantada".

"Me surpreendi com a quantidade de clubes que nem sequer cogitam de virar empresa. Bom, o Flamengo é um deles. Mas tem outros que andei conversando que não está no radar deles. Acho sinceramente que a transformação de empresa é a solução. Os clubes não podem ficar nessa míngua como estão hoje dependendo só de TV. Nós já temos dois clubes-empresa no Brasil, o Red Bull Bragantino e o Cuiabá. Tem um terceiro bem adiantado e o Botafogo também bem adiantado. Estamos em negociações. Elas, aliás, acontecem independente do projeto. Mas a lei sem dúvida vai dar garantia jurídica importante. Então a gente ia fazer independente da lei, mas a aprovação vai ajudar muito. A gente inclusive já está mudando as negociações com os fundos para mostrar que a lei vai facilitar, explicou o mandatário Alvinegro.

Ainda durante a entrevista, Durcesio agradeceu ao Senado pela aprovação e escancarou a torcida para a lei entrar em vigor o mais rápido possível, apesar de ainda não haver data marcada para votação na Câmara dos Deputados.

"Acho que é fundamental para os clubes do Brasil. Primeiro, gostaria de agradecer aos senadores, que nos procuraram para participarmos do processo. Estou muito satisfeito. Agora, quanto à lei, o Botafogo está muito adiantado quanto à S/A. Estamos na rua atrás de investidores. Mas o projeto, sem dúvida, vai ser de uma importância significativa não só para o Botafogo, mas também para todos os clubes. Isso porque ele dá garantia jurídica muito importante. Isso certamente dá uma tranquilidade aos fundos de investimentos nacionais e internacionais. É um negócio dentro da lei. Esse projeto está muito bem elaborado", afirmou o presidente do Botafogo.

Em meio ao caos financeiro e penhoras seguidas após saída do Ato Trabalhista, a direção do Botafogo vê na S/A a solução para sair da asfixia financeira que o clube se encontra há anos.