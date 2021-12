Luiz Otávio - Reprodução

Luiz OtávioReprodução

Publicado 28/12/2021 10:00

Rio - Ainda sem anunciar nenhum reforço para 2022, o Botafogo segue mapeando o mercado. Preocupado em reforçar seu setor defensivo, o clube fez uma sondagem pelos zagueiros Oliveira, do Atlético-GO, e Luiz Otávio, do Bahia. A informação é do jornal "Lance!".

Apesar da consulta, Oliveira dificilmente reforçará o Botafogo. O time carioca foi informado de que os goianos só aceitariam um negócio em definitivo, sem possibilidade de emprestar o jogador, o que acabou esfriando o interesse.

Já Luiz Otávio possui uma situação mais acessível. O Botafogo acredita que com o rebaixamento para a Série B é possível que o Bahia facilite a saída do atleta, já que terá um orçamento menor.

Quem deve seguir na zaga do Botafogo em 2022 é Kanu. O Botafogo interrompeu a negociação do zagueiro com o Corinthians após um pedido do empresário John Textor, novo investidor do clube.