Botafogo avalia contratação de Dedé, ex Vasco, e aguarda aval médico para abrir conversas Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 29/12/2021 09:19

Rio - O zagueiro Dedé admitiu que manteve conversas com o Botafogo. Em entrevista após o Jogo das Estrelas, na última terça-feira, o jogador explicou que teve contato com médicos do Glorioso, mas evitou fazer qualquer projeção.

"Eu fui lá, mas não foi exame não, foi uma conversa com o departamento médico. Foi uma conversa só. Eu ainda não tenho definição de clube, estou treinando no Volta Redonda muito forte. Graças a Deus, 100%. Normal. Estou treinando da forma como sempre trabalhei. Espero poder ajudar qualquer clube que futuramente há de fechar", disse Dedé.

Dedé está livre no mercado desde julho, quando rescindiu com o Cruzeiro. A ideia do Botafogo era fazer um contrato de risco com o jogador, mas atualmente a contratação é considerada improvável.