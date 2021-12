Rafael Moura fez apenas um gol pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rafael Moura fez apenas um gol pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 29/12/2021 13:06

O Botafogo terá mais uma mudança no ataque para 2022. Após perder Rafael Navarro para o Palmeiras, Rafael Moura não continuará no Alvinegro para a próxima temporada. O camisa 9, que chegou com alarde mas foi reserva em boa parte da campanha do título da Série B, deixará o clube.



O 'He-Man' tinha gatilhos de renovação automática por mais um ano por números individuais, que diziam respeito a gols marcados, participações diretas em tentos e jogos disputados. O jogador não bateu as metas e, desta forma, o Botafogo não foi obrigado a renovar o vínculo.

Diante de ter uma escolha, a diretoria do Glorioso optou por não continuar com o jogador de 38 anos para 2022. Apesar de valorizar a experiência, a cúpula alvinegra considerou que os vencimentos do atleta eram altos diante o que ele apresentou durante o ano.



Rafael Moura chegou com certo alarde para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas não se firmou como titular em nenhum momento da campanha. O camisa 9 fez um gol pelo clube.



Com duas opções a menos, o treinador Enderson Moreira tem apenas Matheus Nascimento como alternativa para o ataque no começo da pré-temporada. O menino, apesar de ter sido inscrito na Copinha, deve iniciar 2022 já integrado completamente ao time principal do Alvinegro.