John TextorDivulgação

Publicado 30/12/2021 15:34

John Textor sequer colocou os pés no Brasil, mas já conseguiu sentir um pouco do calor da torcida do Botafogo. Isso porque, desde que a notícia sobre a venda da SAF foi anunciada, o investidor americano teve as redes sociais 'invadidas' por mensagens de agradecimento de botafoguenses.



O empresário se pronunciou sobre o Botafogo pela primeira vez por meio de um tweet publicado na segunda-feira elogiando a torcida do Alvinegro. Após isso, teve outras interações 'invisíveis' com os internautas torcedores do clube da Estrela Solitária.



Na rede social, Textor curtiu vários tweets de torcedores do Botafogo - dos mais diferentes conteúdos: fazendo piada, agradecendo e até mesmo pedindo reforços. O maior movimento foi quando o empresário adicionou o Alvinegro à sua 'bio' - um espaço que cada internauta pode fazer um resumo sobre a própria conta.