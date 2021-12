Oyama - Vitor_Silva

OyamaVitor_Silva

Publicado 30/12/2021 10:25

Rio - O volante Luís Oyama ainda não definiu seu futuro para 2022. Emprestado ao Botafogo até o fim do ano, o volante quer permanecer no Rio, mas aguarda que o Glorioso se acerte com o Mirassol, dono de seus direitos econômicos.

"Diante das inúmeras mensagens que tenho recebido através das redes sociais sobre a minha permanência no Botafogo, gostaria de esclarecer que a minha vontade, do meu staff e do Mirassol, é que eu possa permanecer. Entretanto, depende única e exclusivamente do Botafogo, viabilizar essa situação", disse Oyama ao "GE".

"Iniciamos as tratativas há algum tempo, entretanto, não obtivemos respostas. Estou adaptado ao clube, a cidade e como forma de respeito aos torcedores devo esse posicionamento", completou.

No início de dezembro, o Botafogo fez uma proposta ao Mirassol, que negou pelo fato de não atingir nem 30% do valor que pedia pelo jogador. Desde então, não houve uma nova investida pelo atleta.