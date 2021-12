Elkeson - Reprodução

Publicado 30/12/2021 21:58

Rio - O vice-presidente do Botafogo, Vinícius Assumpção, em entrevista ao portal "Fogo na Rede", comentou sobre a situação da negociação com o atacante Elkeson. O jogador de 32 anos está livre no mercado desde que deixou o Guangzhou Evergrande, da China.

"Jogador desse tamanho só vem se, de fato, aceitar chegar nas condições que o Rafael aceitou. Venha para cá comprar um projeto junto com a gente e o Rafael fez isso", destacou o dirigente do Botafogo, Vinícius Assumpção, ao portal 'Fogo na Rede'.

Para entender a comparação, o lateral-direito Rafael, após atuar por muito tempo na Europa, aceitou reduzir o salário para poder jogar no Botafogo. Por outro lado, há chances do mesmo processo de negociação não ocorrer com o centroavante Elkeson, apesar de já ter manifestado interesse em retornar ao Alvinegro.