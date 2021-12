Kanu, do Botafogo, pode receber nova oferta do Corinthians - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/12/2021 17:15

Rio - O zagueiro Kanu, do Botafogo, pode receber uma nova oferta do Corinthians para atuar no clube paulista em 2022. O Glorioso não aceitou a primeira proposta, que consistia em troca de jogador, perdão da dívida com os empréstimos de Moisés, Yago e Jean e uma quantia em dinheiro. A informação é do portal "GE".

A diretoria do Corinthians ainda estuda uma nova proposta pelo jogador nos próximos meses. Devido ao calendário do Campeonato Paulista iniciar nos próximos meses, o clube paulista não tem pressa para investir novamente no zagueiro do Botafogo.

Por outro lado, caso não concretize nenhuma oferta até julho de 2022, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair do Botafogo de graça no final do próximo ano. Após efetivar a compra do clube carioca pelo fundo americano liderado por John Textor, as próximas negociações serão realizadas com paciência.