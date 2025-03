Alex Telles aposta em crescimento do Botafogo para retomar conquistas em 2025 como em 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Alex Telles aposta em crescimento do Botafogo para retomar conquistas em 2025 como em 2024Vitor Silva / Botafogo

21/03/2025

esteve muito distante do 2024 mágico e aumentou a pressão da torcida por bons resultados a partir da semana que vem, quando começa o Brasileirão. Para Alex Telles, essa situação não chega a ser um problema.

"É, na verdade, um privilégio para a gente que conquistou esses títulos. Fizemos por merecer. Renato (Paiva) nos disse no primeiro dia que chegou aqui, perguntou se tínhamos comprado ou se alguém tinha nos dado de presente os títulos, e falamos que foi com muita conquista, muito trabalho no dia a dia. Temos que fazer o mesmo. Essa pressão tem que ser algo bom, porque mostra o quão boa é a nossa equipe", afirmou.



O lateral, entretanto, admite que o começo ruim de 2025 fez o Botafogo voltar alguns passos do caminho que foi criado nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão:



"Temos que subir a montanha de novo e, com certeza, buscar os troféus novamente (...) Depois dessa parte ruim, vem a parte positiva, que é o tempo que a gente tem para trabalhar. Perdemos três títulos, mas temos outros importantes pela frente e é o que a gente vai buscar".



E esse recomeço também serve para o próprio Alex Telles. Afinal, ele ficou fora da última convocação da seleção brasileira, diante do desempenho ruim de toda a equipe. E agora aposta em melhora para voltar a ser chamado.



"Sou um cara muito tranquilo em relação a isso, já estive lá, já participei de uma Copa do Mundo e meu objetivo é mais uma vez participar. Sei que eu voltaria se eu estivesse fazendo o meu trabalho bem feito. Convocação é uma consequência e tenho certeza que não só eu, como meus companheiros querem muito essa vaga", avaliou.