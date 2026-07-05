Ancelotti não participou de entrevista pós-jogoAFP
Ancelotti não participa de entrevista pós-jogo
Seleção foi eliminada pela Noruega na Copa do Mundo
CBF se manifesta depois da eliminação da seleção brasileira
Amarelinha perdeu para a Noruega e está fora da Copa do Mundo de 2026
Romário analisa queda do Brasil para a Noruega: ‘Futebol lamentável’
Tetracampeão mundial não gostou da atuação dos brasileiros diante dos noruegueses
Neymar indica adeus à Seleção após eliminação: 'Tentei, agora acabou'
Jogador fez o único gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega
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A Seleção perdeu para os europeus por 2 a 1 neste domingo (5) e deu adeus à Copa do Mundo de 2026
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Seleção sul-americana irá encarar a Suíça na próxima terça (7)
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Declaração foi feita durante participação em podcast no último mês de abril
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