Ancelotti não participou de entrevista pós-jogo - AFP

Ancelotti não participou de entrevista pós-jogoAFP

Publicado 05/07/2026 19:24 | Atualizado 05/07/2026 21:53

Rio - Auxiliar técnico da Seleção, Davide Ancelotti, representou seu pai depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Ao ser questionado, o ex-treinador do Botafogo não soube explicar a ausência do treinador italiano depois da vitória da Noruega por 2 a 1.

"Não sei porque ele não veio", disse Davide. O auxiliar foi questionado o motivo de Bruno Guimarães ter cobrado o pênalti no primeiro tempo e desperdiçado a cobrança quando o jogo estava empatado sem gols.

"É uma decisão pré-definida como todos os jogos. Nós decidimos antes. É uma decisão da comissão técnica, acontece no futebol, e hoje aconteceu infelizmente de perder o pênalti", disse.

Davide Ancelotti também falou sobre o poder decisivo de Erling Haaland, que anotou dois gols e levou a Noruega para as quartas de final da Copa do Mundo.

"É um jogador de nível mundial. Ele é decisivo e uma competição como essa é muito difícil. É um jogo, um vacilo e agora estamos eliminados", disse.