Vozinha foi o principal jogador de Cabo Verde na Copa do Mundo - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Vozinha foi o principal jogador de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 06/07/2026 19:50 | Atualizado 08/07/2026 13:36

Rio - O goleiro Vozinha, de 40 anos, que se destacou na Copa do Mundo defendendo a seleção de Cabo Verde, rejeitou o convite do Avaí, clube da Série B, para atuar no futebol brasileiro. As informações são da "ESPN".

O Staff do goleiro levou alguns fatores em consideração, como o histórico recente do clube catarinense de problemas financeiros e atrasos salariais. Além da equipe de Florianópolis, o Atlético-GO também fez contatos pelo veterano.

Vozinha foi um dos destaques da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo. Os africanos empataram com Espanha e Uruguai, surpreendendo o mundo, e foram eliminados pela Argentina na segunda fase, depois de um jogo movimentado que acabou com o placar de 3 a 2.

Vozinha passou por clubes de Cabo Verde e de Portugal durante quase 20 anos de carreira. Sua atuação contra a Espanha fez a Cazé TV fazer uma campanha e o goleiro se tornou o jogador do setor com mais seguidores no Instagram com 27 milhões de fãs.