Vozinha foi o principal jogador de Cabo Verde na Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Destaque de Cabo Verde, Vozinha rejeita convide de clube da Série B
Goleiro, de 40 anos, está sem clube no momento
Neymar pode rescindir contrato com o Santos e avalia aposentadoria
Atacante, de 34 anos, tem vínculo até dezembro
Rodrigo Caetano confirma novidades em próxima convocação de Ancelotti
Treinador tem contrato até a Copa do Mundo de 2030
Técnico da Suíça analisa duelo com a Argentina: ‘Oportunidade única’
Seleções vão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Mundo
Sensação da Copa, Vozinha pode jogar com Messi, Suárez e Casemiro
Goleiro de Cabo Verde ganhou projeção com defesas contra Espanha e Argentina
Raphinha, Rayan e Endrick se manifestam após eliminação do Brasil
Jogadores publicaram mensagens e lamentaram a queda nas oitavas da Copa do Mundo
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Federação alega que erros do juiz influenciaram diretamente no resultado do jogo
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