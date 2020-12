11/03/2020 - Libertadores da America - FLAMENGO x BARCELONA SC ( EQU ) - Fase de grupos, Grupo A, Rodada 2 de 6. Estadio Maracana, Rio de Janeiro, RJ. Gabigol comemorando seu gol. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 08/12/2020

Rio - O Twitter divulgou nesta terça-feira os assuntos mais comentados na plataforma no Brasil entre janeiro e novembro de 2020. Terceiro mais citado em 2019, Neymar voltou ao topo da lista, deixando para trás Gabigol e Arrascaeta, ambos do Flamengo. Além da dupla rubro-negra, Everton Ribeiro e Bruno Henrique estão no top 10 do ranking em 2020.

Entre os times, o Flamengo ficou novamente com o primeiro lugar no Brasil e sétimo no mundo. Em segundo lugar, aparece o Vasco e o Corinthians em terceiro.



Segundo os dados apresentados pelo Twitter, a categoria "esportes" registrou cerca de dois bilhões de citações entre janeiro e novembro, sendo 241 milhões somente no Brasil.

Jogadores mais comentados em 2020:



1- Neymar (@neymarjr)

2 - Gabriel Barbosa (@gabigol)

3 - Cristiano Ronaldo (@Cristiano)

4 - Everton Ribeiro (@evertonri)

5 - Lionel Messi

6 - Giorgian De Arrascaeta (@GiorgiandeA)

7 - LeBron James (@KingJames)

8 - Bruno Henrique (@Brunohenrique)

9 - Robinho (@Robinho)

10 - Philippe Coutinho (@Phil_Coutinho)

Clubes mais comentados no Brasil:



1- Flamengo (@Flamengo)

2 - Vasco da Gama (@VascodaGama)

3 - Corinthians (@Corinthians)

4 - Fluminense (@FluminenseFC)

5 - Palmeiras (@Palmeiras)

6 - São Paulo (@SaoPauloFC)

7 - Grêmio (@Gremio)

8 - Cruzeiro (@Cruzeiro)

9 - Internacional (@SCInternacional)

10 - Atlético-MG (@Atletico)

Times mais comentados no mundo:



1- Los Angeles Lakers (@Lakers)

2 - Manchester United (@ManUtd)

3 - FC Barcelona (@FCBarcelona)

4 - Los Angeles Dodgers (@Dodgers)

5 - Real Madrid C.F. (@realmadrid)

6 - Liverpool FC (@LFC)

7 - Flamengo (@Flamengo)

8 - Arsenal (@Arsenal)

9 - Chelsea FC (@ChelseaFC)

10 - Paris Saint-Germain (@PSG_inside)