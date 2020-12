Diego Alves não deve ficar Alexandre Vidal/ Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 20:00

Rio - Além das negociações envolvendo os atacantes Lincoln, que pode ser vendido, e Pedro, que pode ser comprado em definitivo, o Flamengo também tem outra questão para resolver. O contrato de Diego Alves se encaminha para o fim e os indícios são de que o jogador não deve permanecer no Rubro-Negro. No entanto, segundo a 'ESPN', o vice-presidente do clube, Marcos Braz, deve tentar nova investida pelo goleiro de 35 anos.