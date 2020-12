Guilherme Bala em ação pelo time profissional do Flamengo contra o Palmeiras Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 08/12/2020 22:31

Lesão muscular não tem sido preocupação apenas para o elenco profissional do Flamengo. No time Sub-20, Guilherme Bala está há mais de 60 dias longe dos gramados por conta de uma contusão na parte posterior de uma das coxas. Na segunda quinzena de novembro, quando o atacante iniciou o processo de transição, voltou a sentir dores no local e voltou para o departamento médico.



Segundo apurou a reportagem, Guilherme Bala estava em fase final de recuperação da lesão muscular de grau 2 em uma das coxas, sentiu fisgada e está sendo tratado pelo departamento médico do time profissional do Flamengo desde então. A assessoria da categoria de base rubro-negra não confirma a informação e diz apenas que o atleta segue em tratamento.



Nesta terça-feira, Bala postou um imagem no "stories" do Instagram e mostrou que estava fazendo trabalhos em uma bicicleta ergométrica. Como voltou a sentir a lesão, o atacante não tem prazo de retorno aos gramados e corre risco de ficar à disposição apenas em janeiro.



Guilherme Bala tem apenas 11 jogos (a última foi em 04/10) na temporadas, mas soube aproveitar as oportunidades, principalmente pelo time profissional, quando atuou contra o Palmeiras. Na ocasião, o elenco do Flamengo sofreu com a Covid-19 e 19 jogadores foram infectados. O então treinador Domènec recorreu à categoria de base.