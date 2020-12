Domenéc Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 09/12/2020 00:09

Rio - A saída do técnico Domènec Torrent do Flamengo completou um mês nesta quarta-feira, mas as partes ainda não assinaram a rescisão contratual, pois o departamento jurídico rubro-negro negocia com os representantes do treinador o pagamento da multa rescisória, avaliada em 1,8 milhões de euros, cerca de 11,4 milhões de reais.

Desde o desligamento do Flamengo, Domènec está no Rio de Janeiro e aguarda o desfecho para poder assinar a sua rescisão com o clube carioca e se desligar de maneira contratual. Enquanto isso, o catalão mantém o silêncio e não concede entrevistas. Mas, segundo apurou a reportagem, Dome não está nada feliz com a forma em que o Rubro-Negro está lidando as tratativas.

Publicidade

Domènec foi demitido do Flamengo após 98 dias da chegada. Ao todo, ele comandou o Rubro-Negro em 24 jogos, tendo 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Apesar da boa campanha, o catalão não conseguia extrair o melhor do time e viu o setor defensivo sofrer 36 gols, o que irritava grande parte da torcida.