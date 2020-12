Flamengo

Decisões do Flamengo em relação a Lincoln esfriam interesse do Pafos na contratação do atacante

Depois de ver que o jovem foi "rebaixado" para o Sub-20 e afastado do elenco profissional, o time do Chipre tirou o pé do freio, mesmo depois de se acertar com o Rubro-Negro, e não enviou oferta salarial aos representantes do atleta

Publicado 10/12/2020 16:53 | Atualizado há 4 horas