Piris da Motta Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 17/12/2020 08:51

Rio - O volante paraguaio Robert Piris da Motta, de 26 anos, vem passando por uma situação complicada no futebol turco. O jogador emprestado pelo Flamengo ao Gençlerbirlii SK está insatisfeito por o seu clube está devendo a ele dois meses de salário.

Publicidade

A situação já foi pior para Piris no Gençlerbirlii SK. A dívida já chegou a ser de três meses, porém, a equipe turca pagou nos últimos dias um mês. Insatisfeito, o jogador deverá deixar a equipe turca, porém, o seu retorno ao Flamengo não deverá acontecer. A tendência é que o volante seja novamente negociado pelo Rubro-Negro.



Ao todo, o paraguaio entrou em campo pelo Gençlerbirlii SK em dez oportunidades. Piris da Motta defendeu o Flamengo de 2018 a 2020. Ele nunca conseguiu cair nas graças da torcida do clube carioca, mas fez parte do elenco em todas as conquistas recentes do Rubro-Negro sob o comando de Jorge Jesus.