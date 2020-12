Flamengo perdeu chances matemáticas de título, mesmo sem entrar em campo Daniel Castelo Branco

Rio - A vitória do São Paulo sobre o Atlético-MG em duelo pela 26ª rodada fez a equipe de Fernando Diniz se consolidar ainda mais como grande favorita ao título. Além de aumentar a diferença para o segundo colocado, o Tricolor ampliou as chances matemáticas de conseguir a taça, reduzindo as do Flamengo, de acordo com o site "Infobola".

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Tricolor Paulista pulou de 56% para 68% de possibilidades de conquistar o Brasileirão. O Flamengo, que tem dois jogos a menos, e está na terceira colocação caiu de 19% para 17%.



O Galo viu suas chances diminuírem de 15% para 7%. Palmeiras e Grêmio alimentam 3%, enquanto Fluminense e Internacional tem apenas 1% de possibilidades de taça.