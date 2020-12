Rio, 28/07/2019, Flamengo x Botafogo, na foto Lincoln se machuca no jogo, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 14:04 | Atualizado 17/12/2020 14:05

Rio - O Flamengo costuma postar, em seus perfis nas redes sociais, mensagem de parabéns para jogadores do elenco que completam aniversário. Porém, na última quarta-feira, quando Lincoln comemorou 20 anos, o clube não cumpriu o protocolo e passou em branco na data importante para o Garoto do Ninho.

Lincoln não vive um bom momento no Flamengo, está afastado do time profissional e treina com o time sub-20 desde o começo do mês. Recentemente, a diretoria acertou a venda do atacante para o Pafos, do Chipre, por 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais. Porém, o jogador não se interessou pela oportunidade de atuar no campeonato cipriota e deseja esperar a janela de transferência para esperar ofertas de mercado com mais visibilidade.