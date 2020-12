Tadeu, goleiro do Goiás Divulgação

Rio - A saída do goleiro Diego Alves do Flamengo parece ser cada vez mais real. Como o goleiro ainda não conseguiu chegar a um acordo para renovar seu contrato, a apresentadora Daniela Boaventura, da ESPN, sugeriu um nome que pode substituir o ídolo rubro-negro: Tadeu, do Goiás.

"Se eu fosse o Flamengo, olharia para o mercado com carinho. Uma opção é o goleiro do Goiás, o Tadeu, que é uma excelente opção. Existem diversas boas alternativas no mercado, mais baratas talvez, para o Flamengo buscar como opção. Não acho que vá substituir à altura, mas se é realmente um ano de cortar gastos, então que busquem uma opção mais barata no caso de uma nova contratação", afirmou a jornalista durante o "Bate-Bola" desta quinta-feira.

Flamengo e Diego Alves ainda não chegaram a um acordo financeira para a renovação. O goleiro quer um reajusto de 30% em seus vencimentos e dois anos de contrato, o que foi descartado pela diretoria. Na última partida, contra o Santos, atletas do elenco deixaram claro que apoiam a permanência do camisa 1, como Gabigol, que atravessou o campo para comemorar seu gol com o companheiro.