Gabigol comemora com Diego Alves Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 17/12/2020 21:48 | Atualizado 17/12/2020 22:17

Rio - O Flamengo e os empresários de Diego Alves voltaram a falar a mesma língua em reunião nesta quinta-feira e se aproximaram de um acerto para a permanência do goleiro por mais uma temporada. A diretoria rubro-negra teve um encontro com Eduardo Maluf, representante do jogador, e encaminhou a extensão do vínculo do camisa 1. O compromisso atual vai até 31 de dezembro.

O imbróglio começou no fim de outubro, quando o departamento de futebol do Flamengo chegou a um acordo com o estafe de Diego Alves sem alinhar os valores com o departamento financeiro do clube, que vetou o montante combinado, cerca de 700 mil reais de salário e contrato de dois anos.

De lá para cá, os dois lados bateram o pé e não queria ceder. O Flamengo, que fez uma nova oferta, com valores menores que aqueles acertados anteriormente, esperava uma resposta de Diego Alves, que queria fechar o que havia sido combinado.

Mas, na última quarta-feira, Eduardo Maluf chegou ao Rio de Janeiro com a missão de resolver a pendência e chegar a um acordo com o Flamengo, o que aconteceu na noite desta quinta-feira. O goleiro topou a oferta do Rubro-Negro, com vínculo de um ano, e irá permanecer no time carioca por mais 12 meses.