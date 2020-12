Rodolfo Landim, presidente do Flamengo Divulgação

Rio - Após passar três dias e duas noite no Ninho do Urubu, o presidente Rodolfo Lanfim definiu novas orientações para o CT do Flamengo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o mandatário pediu uma melhor integração com a base e melhor distribuição de funções. O objetivo é que o clube tenha fora de campo a mesma harmonia que Ceni vem buscando dentro dele.

No Ninho do Urubu, Rodolfo Landim teve muitas reuniões e conversas com responsáveis pelos mais diversos setores do clube carioca e um longo período com Rogério Ceni na noite da última quinta para entender a metodologia e anseios do novo treinador rubro-negro.

As mudanças no futebol após a saída de Jorge Jesus teriam motivado Landim a passar a limpo os processos no CT e entender exatamente qual o papel de cada um, novato ou não, em suas funções. A percepção coletiva seria de que havia muita gente trabalhando no departamento de futebol. O inchaço no departamento foi algo que chegou a incomodar até mesmo o próprio Rogério Ceni nos primeiros dias. No entanto, até o fim da temporada, demissões não fazem parte do plano.



Além disso, Rodolfo Landim fez orientações em relação a base. O presidente pediu para que garotos com idade participassem dos jogos das categorias de base quando não fossem relacionados para o profissional. Processo cumprido por Rodrigo Muniz, Noga, Ramon, Natan, mas que gerou incomodou Lincoln.



Áreas como a de análise de mercado e, principalmente, a responsável pelos gramados do CT também foram esmiuçadas pelo dirigente. Muito cobrado pelos torcedores pelo tema, o presidente do Flamengo encerrou sua passagem pelo Ninho com a convicção de que o gramado apresentará condições melhores em breve.