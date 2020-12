Thiago Maia Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 12:36

Rio - O Flamengo chegou a um acordo com o Lille nesta sexta-feira para estender o empréstimo do volante Thiago Maia, que permanecerá na Gávea até o fim de 2021. O clube francês arcará com os salários do atleta durante a recuperação da lesão no joelho. As informações são do site "GE".

Publicidade

Após a lesão de Thiago, o Lille, pensando em uma futura venda para recuperar o investimento no jogador, entendeu que a melhor opção seria permanecer no Flamengo. O camisa 33 rompeu os ligamentos do joelho esquerdo no dia 14 de novembro, contra o Atlético-GO.

Caso o Flamengo queira comprar Thiago Maia ao fim do contrato, as condições serão as mesmas do contrato inicial: 7 milhões de euros (R$ 43 mi) por 50% dos direitos econômicos.