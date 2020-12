Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/12/2020 15:45

Rio - Rodrigo Caio foi um dos muitos atletas do Flamengo que contraíram a Covid-19 durante o surto no clube, em setembro. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o zagueiro revelou que, mesmo três meses após ter sido diagnosticado com a doença, ainda sente alguns sintomas.

"Foi um período bem difícil. Tive poucos sintomas, mas dois ainda tenho até hoje: a falta de paladar e o olfato. Recuperei bem pouco. Foi uma volta muito rápida, e isso acaba afetando. Acredito que, pela Covid, acaba perdendo um pouco a questão física do grupo, mas graças a Deus todos ficaram bem e com saúde", afirmou o camisa 3.

"Acredito que não seremos os mesmos, espero que sejamos pessoas melhores. Que a gente possa alcançar nossos objetivos nessa reta final de ano", completou.