Por Leonardo Damico

Treino do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Faltam apenas alguns dias para as festividades de Natal e Ano Novo, e com elas, também chega o relaxamento na dieta e o descanso na reta final de dezembro. Pelo menos foi assim até o ano passado para os jogadores profissionais de futebol. Com jogos marcados logo após estas datas comemorativas, os atletas vivem cenário diferente em 2020 e não poderão 'abusar' neste período."A alimentação será encarada do mesmo jeito de sempre. Os atletas têm as suas dietas normais e individuais e seguirão normalmente. Tudo voltado para a melhor performance deles, até porque não estamos de férias. O grupo é altamente disciplinado, regrado e dedicado. Nunca tivemos problemas e tenho certeza absoluta que não será agora", disse Douglas Oliveira, nutricionista do Flamengo, que emendou:"A recomendação para Natal e Ano Novo é a que fazemos diariamente. O elenco tem uma consciência alimentar muito boa, e sabe que uma alimentação desregrada prejudica o desempenho em campo. Faremos as mesmas avaliações físicas, nutricionais e fisiológicas. Claro que há a peculiaridade de jogarmos dia 26 de dezembro, viajar no dia 25, mas temos que nos adaptar e entregar o nosso melhor", completou.A pandemia do novo coronavírus mexeu no calendário nacional em 2020. Parados durante quatro meses, os torneios tiveram um acúmulo no número de partidas e a temporada, que tradicionalmente se encerra em dezembro, só terá fim em fevereiro. O Flamengo joga neste domingo, contra o Bahia, e volta a campo no próximo sábado, um dia após o Natal, para encarar o Fortaleza fora de casa."Os jogadores não comentam (sobre alimentação para o Natal), pois pra eles é rotina normal. Temos um elenco com muitos atletas experientes, rodados. Estamos no meio do campeonato, então, nesta etapa, não cabe fazer coisas que se fazem nas férias. Também não projetamos alteração física nos jogadores, pois eles seguirão treinando todos os dias. Treinaremos dias 24 e 25. Jogaremos dia 26. Eles manterão o nível de performance e condicionamento físico", disse Douglas.Após a partida contra o Fortaleza, o Flamengo terá um descanso de 10 dias e volta a campo no dia 6 de janeiro, pela 28ª rodada, para enfrentar o Fluminense. São Paulo, Grêmio, Palmeiras e América-MG terão compromissos no dia 30 de dezembro, pela Copa do Brasil. Douglas Oliveira também aproveitou para comentar a rotina de trabalho com o técnico Rogério Ceni. O nutricionista elogiou o treinador."Rogério nos deixou bem à vontade, respeita muito o departamento de nutrição. Conversou comigo quando chegou, perguntou o que estava sendo feito e expliquei. Passou confiança pra mim e que poderíamos seguir com nossos protocolos. Acho que ele ficou bem satisfeito com a estrutura do Flamengo e as metodologias empregadas. Cabe a gente ajudá-lo no que for possível para o bem do clube", encerrou ao