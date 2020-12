Gerson, jogador do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por MH

Publicado 20/12/2020 21:48

As palavras de Gerson não ficaram apenas na entrevista de pós-jogo. O meia, do Flamengo, que disse ter sido vítima de injúria racial de Ramirez, do Bahia, postou mensagem nas redes sociais. Veja o texto na íntegra abaixo.

"O 'cala boca, negro' é justamente o que não vai mais acontecer. Seguiremos lutando por igualdade e respeito no futebol - o que faltou hoje do lado contrário. Desde os meus 8 anos, quando iniciei minha trajetória no futebol, ouço, as vezes só por olhares, o 'cala a boca, negro'. E eles não conseguiram. Não será agora.



'Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista'. Não adianta ter o discurso, fazer campanha, e não colocar em prática em todos os aspectos da vida, inclusive dentro de campo. O futebol não é algo fora da sociedade e um ambiente onde barbaridades como o “cala a boca, negro” podem ser aceitas.



É uma pena nós, negros, termos que falar sobre isso semanalmente e nenhuma atitude no esporte ser tomada a respeito. E é mais triste ainda ver a conivência de outras pessoas que estão dentro de campo e que minimizaram e diminuíram o peso do ato de hoje no Maracanã. É nojento conviver com o racismo e ainda mais com os que minimizam esse crime.



Não vou 'calar a minha boca'. A minha luta, a luta dos negros, não vai parar. E repito: é chato sempre termos que falar sobre racismo e nada ser feito pelas autoridades.



Racismo é crime. E deve ser tratado desta maneira em todos os ambientes, inclusive no futebol.



Não me calaram na vida, não me calaram em campo e jamais vão diminuir a nossa cor."