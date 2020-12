Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 22:29 | Atualizado 20/12/2020 22:33

Fim do mistério. A súmula do jogo entre Flamengo e Bahia, que terminou 4 a 3 para os cariocas, foi disponível, e a explicação pela expulsão de Gabigol, do Rubro-Negro, foi revelada. Segundo o árbitro Flávio Rodrigues, o atacante havia dito "vai tomar no c.." após lance com o adversário.

"O atleta foi expulso po dirigir-se a mim de maneira ofensiva e ostensiva após a disputa de uma jogada, dizendo as seguintes palavras: 'vai tomar no c@'. Após a expulsão o jogador retardou a sua saída do campo de jogo".

Publicidade

Na súmula, Flávio também relatou o que aconteceu na saída de Gabigol de campo.

"Fui informado que após a expulsão de Gabigol, do Flamengo, o mesmo proferiu no túnel de acesso aos vestiários, as seguintes palavras: "eu não falei nada disso, mas agora vou falar, vai tomar no c..., vai tomar no c..."

Publicidade

A tendência é que Gabigol seja denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo (STJD) e corra risco de ser punido. O Promotor já confirmou que irá analisar as imagens.