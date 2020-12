Gerson diz ter sofrido injúria racial na partida contra o Bahia Daniel Castelo Branco

Rio - Flamengo e Bahia protagonizaram um eletrizante duelo no Maracanã, no último domingo. Com duas viradas e expulsão de Gabigol no início do jogo, o Rubro-Negro venceu a partida por 4 a 3. Contudo, o confronto ficou marcado por um fato triste. Gerson, do Flamengo, acusou o meia Índio Ramírez, do Bahia, de injúria racial. Ao tomar conhecimento do fato, o zagueiro Paulão, do Fortaleza, lamentou:

"É muito difícil. Mais uma vez complicado falar sobre isso. Passou da infantilidade, da pequenez. A gente não se posiciona diante de muitas coisas, agora que a gente está se posicionando diante do racismo. Dentro do futebol brasileiro, onde há uma mistificação muito grande, uma pandemia acontecendo, a gente vai ligar para coisas pequenas, como o fato de falar com o outro por conta de uma situação de cor? Ele é um idiota. Digo que é um idiota por agir dessa forma", disse Paulão, antes de completar.



"É tanta briga, tanta dor, sofrimento, para agora no jogo, no momento que a gente se desliga do mundo […] Eu não consigo entender o que passa na cabeça, ainda mais na Bahia, onde eu moro, e a maior parte das pessoas são negras. É muito difícil falar sobre isso. Gerson, passo meu apoio, irmão. Estamos juntos, a cor é forte", encerrou em entrevista ao 'Esporte Interativo'.