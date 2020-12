Flamengo X Atlético MG - Campeonato Brasileiro - 08-11-2020 Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 11:44

Rio - O vice jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, afirmou nesta segunda-feira, em participação no "Redação SporTV", que o clube vai levar Gerson até a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância para registrar queixa contra Indio Ramirez, do Bahia.

Publicidade

Durante a vitória do Flamengo por 4 a 3 no último domingo, Gerson acusou o meia colombiano de ter dito "Cala a boca, Negro".



"O Flamengo quer prestar todo o auxílio nessa situação totalmente desagradável. O Gerson não vai ficar sozinho. Entramos em contato com a delegacia de crimes raciais e estamos marcando de ir com o atleta por volta de 12h para que ele faça a representação de injúria racial.", disse o dirigente.



Publicidade

Dunshee também confirmou que vai levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Desta forma, além de Ramirez, o clube vai denunciar o técnico Mano Menezes, que foi demitido do Bahia após o revés para o Rubro-Negro.

"O Flamengo vai dar entrada no STJD com uma representação contra o Ramires e também contra o Mano Menezes. Na nossa ótica, no momento em que o técnico é comunicado que houve a injúria, ele não deveria ter falado mais nada a respeito. Por muito menos os jogadores do PSG saíram de campo. Nesse caso agora foi uma ofensa direta. Mano se mostra desconectado dos novos tempos.", revelou.

Publicidade

Apurando o caso, o dirigente ainda não sabe se há testemunhas, ainda que tenha escutado o relato de Bruno Henrique, que estava perto do acontecimento.

"Sempre difícil quando é a palavra de um contra o outro, mas não sei se é o caso."