Matheus Thuler Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 11/02/2021 13:44

Rio - Após acertar a contratação do zagueiro Bruno Viana junto ao Braga, o Flamengo encaminhou a saída de um jogador da posição. O jovem Thuler está próximo de ser emprestado ao Montpellier, da França.



O interesse do Montpellier em Thuler começou em janeiro, quando representantes do clube francês chegaram ao Rio de Janeiro para monitorar jovens zagueiros. O defensor rubro-negro era o número 1 da lista, mas, ciente que o clube carioca não iria facilitar nas tratativas, outros nomes foram sondados. Um deles foi Marcelo, jogador do Botafogo.



A oferta inicial do Montpellier por Thuler ao Flamengo, feita no dia 5 de fevereiro foi de empréstimo por 18 meses, com o contrato se iniciando no meio de 2021, pois a janela de transferência na França está fechada. Além disso, teria uma cláusula de opção de compra avaliada em 2 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais pela cotação atual.



A proposta não agradou ao Flamengo, que achou o valor da opção de compra baixa. Os franceses aumentaram o montante, estabelecendo em 2,5 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões pela cotação atual. Além disso, o Montpellier liberaria 10% dos direitos econômicos de Thuler para o Rubro-Negro em uma futura venda.



O novo modelo de negociação agradou, e as tratativas estão perto de ser sacramentadas. Existe a chance de Thuler viajar antes do meio do ano para acelerar o processo de adaptação ao novo país. Segundo uma fonte do Flamengo, "está tudo bem encaminhado. Entre hoje e amanhã deve finalizar tudo".



Matheus Thuler tem 21 anos e está desde os tempos de futsal no Flamengo. O atual contrato dele com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2024. A sua última renovação aconteceu em 2020, com extensão do tempo do compromisso e valorização salarial.



Destaque nas categorias de base, o zagueiro coleciona convocações para a seleção brasileira e já ostentou faixa de capitão na Sub-20. Pelo time profissional do Rubro-Negro, o defensor já disputou 42 jogos e marcou dois gols, desde 2017, quando fez a sua estreia no elenco principal. A sua melhor temporada foi em 2019, quando entrou em campo 17 vezes.



Atualmente, Thuler está sem espaço com Rogério Ceni e não vem sendo mais relacionado pelo treinador. A sua última partida foi no dia 24 de novembro, contra o Racing, pela Libertadores. De lá para cá, ele foi convocado apenas para mais dois jogos, que foram diante do Santos e Athletico-PR, mas não foi a campo.