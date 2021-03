Rafinha Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 19/03/2021 12:06 | Atualizado 19/03/2021 12:12

Rio - Com a negociação de Rafinha com o Flamengo em compasso de espera, a reportagem do Jornal O Dia procurou o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, para saber se o clube gaúcho estaria negociando com o atleta. No entanto, o mandatário tricolor negou veementemente. "Pela centésima vez, não", disse o dirigente.