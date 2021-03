Hugo Moura Marcelo Cortes / Flamengo

Por Lance

Publicado 20/03/2021 16:30

Rio - No dia seguinte ao susto, o volante Hugo Moura passou por uma tomografia neste sábado. De acordo com o Flamengo, o resultado não apresentou alterações, e o jogador segue sem queixas clínicas e em observação pelo departamento médico do clube.

Com apenas 15 minutos da partida contra o Resende, nesta sexta-feira, no Maracanã, Hugo Moura sofreu um corte na cabeça e precisou deixar o gramado. Após dividir uma bola com Derli, o jogador do Flamengo foi ao chão e deixou o gramado de maca. Ele foi substituído pelo colombiano Richard Ríos.

Via assessoria de imprensa, o clube rubro-negro informou que foi necessário realizar a sutura na região da pancada na cabeça com oito pontos. O volante foi titular em três dos quatro jogos do Flamengo no Carioca. Ainda não há definição sobre sua presença no duelo com o Botafogo, na próxima quarta-feira, pela quinta rodada da Taça Guanabara.