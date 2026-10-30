Jogadores do Flamengo celebram goleada sobre o Vasco, no Nilton SantosGilvan de Souza / Flamengo
“Sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas muito importante. E ficou mais importante ainda depois do empate entre Santos e Palmeiras (0 a 0). Comentamos no almoço, fizemos as contas e pensamos que a vitória poderia nos ajudar muito. A forma como vencemos também nos dá confiança”, disse Samuel Lino, em entrevista na zona mista.
“O jogo era muito importante para abrir vantagem. É uma daquelas vitórias que mostra que estamos no caminho certo, de time campeão. Seguiremos trabalhando”, afirmou Emerson Royal.
Vale lembrar que Flamengo e Palmeiras farão um confronto direto no dia 21 novembro (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Flamengo tem calendário mais leve
Os jogos que restam ao Flamengo
. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
Os jogos que restam ao Palmeiras
. Palmeiras x Remo (5/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Palmeiras (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Cruzeiro x Palmeiras (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Estudiantes (28/11) - Final da Libertadores
. Chapecoense x Palmeiras (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Coritiba (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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