Jogadores do Flamengo celebram goleada sobre o Vasco, no Nilton SantosGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
O Flamengo comemorou e muito a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a 73 pontos, se isolou de vez na liderança e abriu duas vitórias de vantagem sobre o Palmeiras (22 contra 20), que soma 70, na segunda posição. O número de triunfos é o primeiro critério de desempate na competição nacional.
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“Sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas muito importante. E ficou mais importante ainda depois do empate entre Santos e Palmeiras (0 a 0). Comentamos no almoço, fizemos as contas e pensamos que a vitória poderia nos ajudar muito. A forma como vencemos também nos dá confiança”, disse Samuel Lino, em entrevista na zona mista.

“O jogo era muito importante para abrir vantagem. É uma daquelas vitórias que mostra que estamos no caminho certo, de time campeão. Seguiremos trabalhando”, afirmou Emerson Royal.

Vale lembrar que Flamengo e Palmeiras farão um confronto direto no dia 21 novembro (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Flamengo tem calendário mais leve

Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Enquanto isso, o Palmeiras está vivo na briga por todos os títulos. Na competição nacional, o Verdão terá o Vasco pela frente nas semifinais, nos dias 1º e 8 de novembro. Já no torneio continental, garantiu vaga na decisão, no dia 28 do mesmo mês, e enfrentará o Estudiantes (ARG) – que eliminou justamente o Rubro-Negro.
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Os jogos que restam ao Flamengo

. Flamengo x Grêmio (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Os jogos que restam ao Palmeiras

. Palmeiras x Vasco (1/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Palmeiras x Remo (5/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Palmeiras (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Cruzeiro x Palmeiras (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Estudiantes (28/11) - Final da Libertadores
. Chapecoense x Palmeiras (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Coritiba (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro