Jogadores do Flamengo celebram goleada sobre o Vasco, no Nilton Santos - Gilvan de Souza / Flamengo

Jogadores do Flamengo celebram goleada sobre o Vasco, no Nilton SantosGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/10/2026 07:30 | Atualizado 30/10/2026 10:03

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“Sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas muito importante. E ficou mais importante ainda depois do empate entre Santos e Palmeiras (0 a 0). Comentamos no almoço, fizemos as contas e pensamos que a vitória poderia nos ajudar muito. A forma como vencemos também nos dá confiança”, disse Samuel Lino, em entrevista na zona mista.



“O jogo era muito importante para abrir vantagem. É uma daquelas vitórias que mostra que estamos no caminho certo, de time campeão. Seguiremos trabalhando”, afirmou Emerson Royal.



Vale lembrar que Flamengo e Palmeiras farão um confronto direto no dia 21 novembro (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas muito importante. E ficou mais importante ainda depois do empate entre Santos e Palmeiras (0 a 0). Comentamos no almoço, fizemos as contas e pensamos que a vitória poderia nos ajudar muito. A forma como vencemos também nos dá confiança”, disse Samuel Lino, em entrevista na zona mista.“O jogo era muito importante para abrir vantagem. É uma daquelas vitórias que mostra que estamos no caminho certo, de time campeão. Seguiremos trabalhando”, afirmou Emerson Royal.Vale lembrar que Flamengo e Palmeiras farão um confronto direto no dia 21 novembro (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Flamengo tem calendário mais leve



Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Enquanto isso, o Palmeiras está vivo na briga por todos os títulos. Na competição nacional, o Verdão terá o Vasco pela frente nas semifinais, nos dias 1º e 8 de novembro. Já no torneio continental, garantiu vaga na decisão, no dia 28 do mesmo mês, e enfrentará o Estudiantes (ARG) – que eliminou justamente o Rubro-Negro

Os jogos que restam ao Flamengo

. Flamengo x Grêmio (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Athletico-PR (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Os jogos que restam ao Palmeiras

. Palmeiras x Vasco (1/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil

. Palmeiras x Remo (5/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Palmeiras (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Cruzeiro x Palmeiras (18/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (21/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Estudiantes (28/11) - Final da Libertadores

. Chapecoense x Palmeiras (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Coritiba (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro